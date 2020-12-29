При тушении пожара в гаражах в Голосеевском районе были найдены тела двух человек Источник: ГСЧС Украины

В Киеве при пожаре погибли два человека. Об этом сообщает в Facebook Госслужба по чрезвычайным ситуациям Украины.

29 декабря в 15:35 на "101" поступило сообщение о пожаре, который возник в столице по адресу Голосеевский проспект, 110.

Как оказалось, загорелись два металлических гаража размером 3 на 6 квадратных метров.

Во время тушения пожара спасатели обнаружили обугленные трупы двух человек. Тела были в таком состоянии, что невозможно было определить даже их пол.

В 16:12 пожар ликвидировали. Причины возгорания и обстоятельства смерти людей выясняют правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что 29 декабря в Киеве горел ресторан комика Сергея Светлакова.