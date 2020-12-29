В Киеве горел ресторан комика Сергея Светлакова (фото) [ Редактировать ]
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29 декабря в Киеве произошел пожар в ресторане узбекской кухни Eshak, который принадлежит российскому комику Сергею Светлакову. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям Украины.
Пожар произошел на первом этаже 9-этажного дома на ул. Большой Васильковской, 85/87.
Вспыхнули жировые отложения в вытяжном шкафу.
Спасатели в считанные минуты быстро локализовали и ликвидировали возгорание. Жертв и пострадавших нет.
Ресторан узбекской кухни Eshak находится в Голосеевском районе столицы.
В 2013 году его открыли комик, актер сериала "Наша Russia" Сергей Светлаков и московский ресторатор Александр Орлов.
Как сообщали "Подробности", шоумена и актера Сергея Светлакова госпитализировали с осложнениями после заболевания коронавирусом.
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