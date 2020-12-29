В ресторане узбекской кухни Eshak вспыхнули жировые отложения в вытяжном шкафу Источник: открытые источники

29 декабря в Киеве произошел пожар в ресторане узбекской кухни Eshak, который принадлежит российскому комику Сергею Светлакову. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям Украины.

Пожар произошел на первом этаже 9-этажного дома на ул. Большой Васильковской, 85/87.

Вспыхнули жировые отложения в вытяжном шкафу.

Спасатели в считанные минуты быстро локализовали и ликвидировали возгорание. Жертв и пострадавших нет.

Ресторан узбекской кухни Eshak находится в Голосеевском районе столицы.

В 2013 году его открыли комик, актер сериала "Наша Russia" Сергей Светлаков и московский ресторатор Александр Орлов.

Как сообщали "Подробности", шоумена и актера Сергея Светлакова госпитализировали с осложнениями после заболевания коронавирусом.