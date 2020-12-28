В Министерстве иностранных дел Ирана заявили, что передали окончательный технический отчет по результатам расследования причин катастрофы самолета "Международных авиалиний Украины" в Иране.

Отчет якобы был передан в онлайн-формате, сообщает IRNA.

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"Организация гражданской авиации как орган, отвечающий за технические вопросы, в соответствии со своими обязанностями, представила отчет для Украины и других сторон", - сообщил представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.

Напомним, ранее иранские СМИ сообщили, что Иран передал Украине финальный отчет. Так, отмечалось, что 22 декабря Организация гражданской авиации Ирана обнародовала окончательный технический отчет о причинах катастрофы самолета "Международных авиалиний Украины".

Однако уже 23 декабря заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин заявил о том, что Украина не получала от Ирана документов финального отчета по катастрофе самолета МАУ.

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