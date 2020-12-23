В среду, 23 декабря, заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин заявил о том, что Украина не получала от Ирана документов финального отчета по катастрофе самолета "Международных авиалиний Украины".

Мы неоднократно слышали от иранской стороны, что отчет готов, что сейчас завершается перевод. Я эти слова слышу последние два месяца чуть ли не каждую неделю, однако документы отсутствуют.

Технический отчет является финальным документом, на котором будет базироваться расследование.

Он добавил, что согласно Чикагской конвенции, если техническое расследование не будет завершено в течение календарного года с момента катастрофы, иранская сторона должна обнародовать промежуточный отчет.

Окончательный отчет по техническому расследованию является тем финальным документом, на котором в дальнейшем будет базироваться как уголовное расследование, так и определения соответствующих сумм, компенсаций, о которых мы ведем переговоры с иранской стороной.

Также в МИД заявили, что украинская сторона настаивает на объективном и непредвзятом расследовании дела.

Мы неоднократно подчеркивали иранской стороне, любые попытки подкупить нас, обменять правду на тот или иной уровень компенсаций в этом случае не пройдут.

Напомним, 22 декабря иранские СМИ сообщили, что Тегеран передал Киеву финальный отчет о причинах катастрофы самолета МАУ. В нем говорится, что самолет был сбит ракетами из-за человеческой ошибки.

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