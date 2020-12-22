Во вторник, 22 декабря, Организация гражданской авиации Ирана обнародовала окончательный технический отчет о причинах катастрофы самолета "Международных авиалиний Украины". Об этом сообщает Tasnim News Agency.

Так, по данным отчета, самолет был поражен зенитной ракетой из-за человеческой ошибки. Отчет был передан официальным лицам Украины и других стран, граждане которых погибли в катастрофе.

Иран заявил, что самолет был поражен зенитной ракетой из-за человеческой ошибки.

Напомним, самолет МАУ был сбит 8 января 2020 года незадолго после взлета из Тегерана двумя ракетами класса "земля-воздух". В результате погибли все 176 человек, которые находились на борту самолета

Через три дня после трагедии Тегеран официально признал, что лайнер был сбит из-за "человеческой ошибки". Украина не согласна с такой упрощенной версией событий от иранской стороны.

В ходе консультаций Иран согласился выполнить свои обязательства и выплатить компенсации. Однако 9 декабря замглавы украинского МИД Евгений Енин заявил, что Тегеран отозвал свое предложение о выплатах компенсаций семьям погибших в авиакатастрофе. Исламская Республика предусматривала выплатить 200 млн евро.