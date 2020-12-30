В среду, 30 декабря, текст Закона "О Государственном бюджете Украины на 2021 год" был опубликован в газете Верховной Рады "Голос Украины". Об этом сообщается на сайте издания.

Согласно документу, доходы государственного бюджета на 2021 год составляют 1 трлн 84 млрд 34 млн 307 тыс. грн. Расходы госбюджета на 2021-й предусмотрены в сумме 1 трлн 320 млрд 152 млн 623 тыс. грн.

Предельный объем дефицита Государственного бюджета Украины определен в сумме 246 млрд 635 млн 500 тыс. грн.

На здравоохранение в госбюджете-2021 предусмотрены почти 160 млрд грн, а на развитие образования и науки - почти 170 млрд грн. Расходы на национальную безопасность и оборону предусмотрены в объеме 267 млрд грн, или 5,93% ВВП.

Также отмечается, что с 1 января 2021 года размер минимальной заработной платы возрастет до 6 тыс. грн, а с 1 декабря - до 6,5 тыс. грн с соответствующим пересмотром расходов на оплату труда работников бюджетной сферы.

Напомним, 15 декабря Верховная Рада Украины в ходе заседания приняла закон о государственном бюджете на 2021 год. "За" проголосовали 289 народных депутатов.

Также мы писали о том, что президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о Государственном бюджете Украины на 2021 год.

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