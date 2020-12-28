Бюджет 2021: на медицину виділили 160 млрд гривень [ Редактировать ]
Володимир Зеленський підписав державний бюджет України на 2021 рік. Кошторис, нагадаю, Верховна Рада ухвалила 15 грудня. За документом, доходи держави становитимуть трильйон 84 мільярди 34 мільйони гривень.
А видатки майже на 240 мільярдів більші. На медицину в наступному році передбачено 160 мільярдів гривень, на освіту 170 мільярдів, на оборону і нацбезпеку - 267 мільярдів.
Також у бюджеті прописано збільшення мінімальної зарплати з першого січня до шести тисяч гривень.
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