Володимир Зеленський підписав державний бюджет України на 2021 рік. Кошторис, нагадаю, Верховна Рада ухвалила 15 грудня. За документом, доходи держави становитимуть трильйон 84 мільярди 34 мільйони гривень.

А видатки майже на 240 мільярдів більші. На медицину в наступному році передбачено 160 мільярдів гривень, на освіту 170 мільярдів, на оборону і нацбезпеку - 267 мільярдів.

Також у бюджеті прописано збільшення мінімальної зарплати з першого січня до шести тисяч гривень.