Работа транспорта возле метро будет осуществляться до его закрытия/ фото: КГГА

Работу общественного транспорта в Киеве в ночь с 31 декабря на 1 января продлили на 2 часа. При этом, столичный фуникулер будет открыт в круглосуточном режиме.

График движения наземного транспорта проходящего, близ станций метрополитена согласуют с последними поездками поездов. Последний поезд столичной подземки отправится с каждой станции в разное время. Из центра города - около 2:15.

Отмечается, что дополнительное время функционирования добавляется к обычному режиму работы различных станции, вход и выход в которые расположен на платформе.

Ранее мы писали, что в Киеве общественный транспорт курсирует не по графику. На всех маршрутах общественного транспорта в столице ввели оперативное положение.

Кроме того, в Киеве продлили бесплатный проезд для льготников из других городов. Соответствующие изменения были внесены в целевую программу "Забота. Навстречу киевлянам" на 2019-2021 годы.

Читайте также, в Киеве "взлетели" цены на проезд. В начале второй волны локдауна стоимость, которая в настоящее время составляет 8 гривен, подниматься не будет, но ожидать повышения цены все же стоит.

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