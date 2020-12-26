В Киеве продлили возможность льготного проезда в общественном транспорте для жителей других городов до 1 июля 2021 года. Соответствующее решение поддержали 104 депутата Киевсовета, передает rupor.info.

Мэр столицы Виталий Кличко заявил, что соответствующие изменения были внесены в целевую программу "Забота. Навстречу киевлянам" на 2019-2021 годы.

Читайте также С 1 января в Украине поднимут налоги: кто будет платить больше

"Мы продлили на полгода введение электронного билета в промышленную эксплуатацию. Мы должны были с 1 января обеспечивать льготный проезд исключительно киевлянам. То есть, с начала 2021 не киевляне-льготники уже не смогли бы пользоваться киевским общественным транспортом бесплатно. Но это - и жители Киевской области, работающие в Киеве, и ветераны-защитники, которые приезжают в столицу, и другие льготники, которые не проживают в Киеве. Поэтому мы продлили для них возможность пользоваться льготным проездом", - отметил Кличко.

В частности, льготный проезд в общественном транспорте столицы продолжит действовать для следующих категорий льготников - не киевлян: пенсионеры, чернобыльцы, люди с инвалидностью, участники боевых действий, участники АТО и некоторые другие категории.

Ранее сообщалось, что в "ЛНР" отменили льготный проезд в общественном транспорте. Право бесплатного проезда оставили лишь двум категориям (при наличии подтверждающих документов).

Также мы писали о том, что "Укрзализныця" ограничит онлайн-покупку льготных билетов. Речь идет о продаже билетов студентам.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.