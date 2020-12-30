В среду, 30 декабря, в Офисе президента Владимира Зеленского заявили о том, что заявление Конституционного суда Украины касательно отстранения главы суда Александра Тупицкого является попыткой ввести в заблуждение общество.

А с точки зрения закона это является "юридически ничтожным".

В комментарии отмечено, что ни один нормативно-правовой акт не определяет порядок публикации на сайте КСУ различных заявлений и выводов, по которым суд не принимал решений на заседаниях. И, по мнению Офиса президента, те, кто размещает такие заявления на сайте суда, должны быть привлечены к ответственности.

Размещение таких "выводов" и "разъяснений" на официальном сайте суда имеет целью сознательное введение в заблуждение общества и СМИ относительно правовой позиции КСУ. Соответственно, любые "заявления", "разъяснения" и "выводы", размещенные на сайте суда, в отношении которых КСУ не принимал решений, юридически ничтожными, а должностные лица, которые дали распоряжение на их размещение, должны быть привлечены к юридической, в том числе - уголовной ответственности за присвоение полномочий Конституционного суда.

Напомним, что 28 декабря Офис генерального прокурора направил Тупицкому уведомление о подозрении в совершении преступления. По мнению прокуратуры, глава КСУ пытался повлиять на свидетеля, чтобы он отказался от показаний.

Офис генпрокурора направил ходатайство президенту Украины об отстранении Тупицкого с должности судьи сроком на два месяца. В Конституционном суде заявили, что законодательство не позволяет главе государства отстранять от должности судью КСУ.

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