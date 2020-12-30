В среду, 30 декабря, представитель президента в КСУ Федор Вениславский заявил, что у главы Конституционного суда Украины Александра Тупицкого после указа президента об отстранении нет полномочий созывать специальное заседание КСУ. Со вчерашнего дня он не может выполнять обязанности судьи. Об этом сообщается на сайте президента.

Так, Тупицкий не может выполнять полномочия судьи КСУ и его главы, а следовательно, и созывать специальное заседание.

По закону о КСУ, специальное пленарное заседание может быть созвано исключительно главой КСУ или лицом, исполняющим его полномочия. Господин Тупицкий не имеет на сегодняшний день полномочий ни как судья, ни как глава, который отстранен от должности, созвать специальное пленарное заседание Конституционного суда.

Он подчеркнул, что отстранение было вынужденным шагом в интересах следствия и реакцией на обращение Офиса генпрокурора в соответствии со статьей 154 Уголовно-процессуального кодекса.

Вениславский добавил, что разъяснение о порядке отстранения от должности судьи КСУ, размещенное на сайте суда, не имеет последствий, поскольку юридический департамент не имеет полномочий для таких разъяснений.

Напомним, что 28 декабря Офис генерального прокурора направил Тупицкому уведомление о подозрении в совершении преступления. По мнению прокуратуры, глава КСУ пытался повлиять на свидетеля, чтобы он отказался от показаний.

Офис генпрокурора направил ходатайство президенту Украины об отстранении Тупицкого с должности судьи сроком на два месяца. В Конституционном суде заявили, что законодательство не позволяет главе государства отстранять от должности судью КСУ.

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