В третьем квартале 2020 года реальные располагаемые доходы граждан Украины выросли на 3,2%. Рост произошел после ощутимого падения на 7,3%, которое случилось после карантина. Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

Так, доходы украинцев составили 1 030,4 миллиарда гривен, расходы - 1 011,9 миллиардов, прирост сбережений - 18,5 миллиарда гривен.

Как отметили в статистическом ведомстве, имеющийся доход в расчете на одного человека составил 19 390 гривен (в III квартале 2019 года - 18 190 гривен).

Ранее Минфин передал проект госбюджета-2021 на утверждение Кабмина. Ранее мы писали о том, что МВФ выдвинул требование Украине.

Также сообщалось, что Украина не успевает выполнить условие МВФ по ликвидации Государственной фискальной службы до конца года.

Напомним, что в середине июня 2020 года Украина получила первый транш от МВФ в размере $2,1 млрд. Общий объем финансирования в рамках программы stand-by составляет около $5 млрд. Предполагается, что эта сумма будет предоставлена четырьмя траншами в течение 18 месяцев.