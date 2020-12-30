У украинцев начали расти доходы - Госстат [ Редактировать ]
В третьем квартале 2020 года реальные располагаемые доходы граждан Украины выросли на 3,2%. Рост произошел после ощутимого падения на 7,3%, которое случилось после карантина. Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.
Так, доходы украинцев составили 1 030,4 миллиарда гривен, расходы - 1 011,9 миллиардов, прирост сбережений - 18,5 миллиарда гривен.
Как отметили в статистическом ведомстве, имеющийся доход в расчете на одного человека составил 19 390 гривен (в III квартале 2019 года - 18 190 гривен).
Ранее Минфин передал проект госбюджета-2021 на утверждение Кабмина. Ранее мы писали о том, что МВФ выдвинул требование Украине.
Также сообщалось, что Украина не успевает выполнить условие МВФ по ликвидации Государственной фискальной службы до конца года.
Напомним, что в середине июня 2020 года Украина получила первый транш от МВФ в размере $2,1 млрд. Общий объем финансирования в рамках программы stand-by составляет около $5 млрд. Предполагается, что эта сумма будет предоставлена четырьмя траншами в течение 18 месяцев.
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