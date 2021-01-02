В ночь со 2 на 3 января, а также с 3 на 4 января в Северном полушарии, включая Украину, можно будет наблюдать пик мощного метеорного потока Квадрантиды.

Эксперты говорят, что в это время можно увидеть более 100 "падающих" звезд в час, а их скорость может достигать 40 километров в час.

Лучше всего наблюдать явление после полуночи, на открытой местности, вдали от городских огней.

Квадрантиды активны ежегодно в период с 28 декабря по 7 января. В максимум активности потока астрономы фиксировали до 200 метеоров в час.

Считается, что прародителем Квадрантид стал астероид 2003 EH1, который был открыт в 2003 году. Ученые полагают, что он представляет собой остатки кометы, обнаруженной еще в 15 веке.

Пик звездопада Квадрантиды - как исполнить мечту и загадать желание

В ночь звездопада можно просто прошептать желание, обращаясь к Вселенной, а можно заранее подготовиться и составить карту желаний на весь год. Энергетика метеорного потока поможет начать путь к исполнению желаемого и не сворачивать с выбранного пути.

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С 3 на 4 января каждый сможет найти способ исполнить заветную мечту. Оптимистичный настрой будет важной составляющей успеха, поэтому так важно прогнать прочь грустные мысли и поверить в себя.

Особенности звездопада Квадрантиды​

Во время пика Квадрантид многие люди будут ощущать подъем энергии и сил, которые важно будет направить на решение насущных проблем. Астрологи рекомендуют провести время в кругу семьи, чтобы укрепить отношения, или назначить романтическое свидание, чтобы сблизиться со своим избранником.

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