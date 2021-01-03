За сутки на территории Украины подтвердили 4576 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

По его словам, за минувшие сутки были 1306 человек, а также умерли 123 украинца. К тому же за весь период эпидемии, в стране лабораторно подтвердили 1 074 093 инфицированных COVID-19.

4576 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине на 3 января 2021 года. В частности, заболели 158 детей и 172 медработника. Также за минувшие сутки госпитализированы 1306 человек; летальных случаев - 123.

Отмечается, что за 24 часа в лабораториях страны были проведены 14 576 тестирований, из них ПЦР-методом - 12 362 и ИФА - 2214. Наибольшее количество заболевших наблюдается в Николаевской области (454), Львовской области (433) Одесской области (426), Днепропетровской области (404) и в Киеве (370).

Ранее мы писали, что в Украине одновременно "зверствуют" пять штаммов коронавируса. Все виды COVID-19 действуют были подтверждены лабораторией в Лондоне.

Кроме того, В МОЗ рассказали об испытаниях китайской вакцины от COVID-19 Sinovac. В нескольких странах провели уже третью фазу испытаний препарата, планирующегося для использования в Украине.

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