В Техасе, 21-летний мужчина застрелил пастора методистской церкви, еще двое людей получили ранения. Об этом сообщает телеканал NBC DFW со ссылкой на данные полиции.

По данным СМИ, перед убийством приступник похитил чужой автомобиль погоню вблизи города Вайнона и пытался скрыться от полицейских. Но правоохранители его задержать сразу, и спустя некоторое время пастор из Старвилля обнаружил беглеца прячущимся в туалете церкви.

По словам шерифа, ему неизвестно, почему стрелка изначально преследовали, но номерные знаки на его автомобиле были фиктивными.

Важно, что священник, который обнаружил своего будущего убийцу, вытащил пистолет и приказал мужчине остановиться, но тот схватил оружие и начал стрелять из него.

В итоге пастор был убит, второй человек получил огнестрельное ранение и еще один был ранен при падении.

После всего произошедшего преступник угнал автомобиль пастора и сбежал на восток штата, прежде чем был арестован в соседнем округе Харрисон. Его госпитализировали ​с огнестрельными ранениями руки, но неясно, когда именно в него стреляли.

Читайте также Стрельба в Турции: погибли 39 человек

Стоит отметить, что убийце будет предъявлено обвинение в убийстве, за что предусмотрена смертная казнь.

Как ранее собщалось, в Киеве таксист отказал в поездке пассажиру в грязной одежде, после чего между мужчинами возник конфликт, плавно переросший в драку со стрельбой.

Напомним, в США военнослужащий расстрелял людей в боулинг-клубе. Правоохранители нашли тела трех мужчин в возрасте 73-х, 65-ти и 69-ти лет.

Читайте также, в Ривне застрелили скандального бизнесмена. По данным правоохранителей - возник конфликт между двумя мужчинами. Один из них открыл стрельбу из пистолета по своему оппоненту. Пуля попала ему в грудь, и он скончался на месте.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.