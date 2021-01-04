В Крыму, 4 января, правоохранители задержали 23-летнего мужчину, который подозревается в убийстве собственной дочери, которая умерла от удушения. Об этом сообщает СК РФ.

По данным правоохранителей, тело полуторагодовалой девочки обнаружили в одном из домов города Бахчисарай.

Внешние признаки насильственной смерти на теле ребенка отсутствовали. Но результаты медицинской экспертизы показали, что смерть девочки наступила в результате удушения.

Следствие заявляет, что отец злоупотреблял спиртными напитками, постоянно избивал детей и супругу. В последний раз сильно избил дочку, поставил в угол, а после просто убил ее, чтобы она перестала плакать.

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Убийца придумал свою версию смерти девочки, будто ребенок отравился угарным газом от неисправного печного отопления. А также угрозами принудил жену подтвердить его ложь.

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Стоит отметить, что от подозреваемого получена явка с повинной. При допросе в качестве подозреваемого он полностью подтвердил обстоятельства совершенного им преступления.

Следствие готовится предъявить ему обвинение по вышеуказанной статье УК РФ и выйти в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения.

Как ранее сообщалось, в Сумах под роддом мужчина подбросил замерзшего младенца. У девочки установили острую гипотермию (переохлаждение - ред). По факту в полиции открыли уголовное производство.

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