Приложение Kyiv Smart City перестало работать [ Редактировать ]
Во вторник, 5 января, без предупреждения перестало работать мобильное приложение Kyiv Smart City. Все сервисы перенесены в новое приложение "Киев Цифровой". Об этом сообщает пресс-служба Kyiv Smart City.
Для нас это стало такой же неожиданностью как и для всех киевлян. Мы так же узнали об этом из новостей.
В заявлении говорится, что они не имеют никакого отношения к разработке и реализации нового приложения "Киев Цифровой".
Теперь для того, чтобы пользоваться Kyiv Smart Card нужно скачать новое приложение "Киев Цифровой". Все поездки и QR-билеты должны быть автоматически перенесены в новую программу.
Kyiv Smart Card - это носитель единого электронного билета для оплаты проезда в общественном транспорте города Киева.
Ранее мы писали, что в общественном транспорте Киева отказались от бумажных билетов. Переход должен произойти 1 июля 2020 года.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил о том, что Украина получила от Ирана проект технического отчета
В Киеве мужчину подозревают в расстреле жены в новогоднюю ночь
Несмотря на уменьшившуюся статистику заболеваний коронавирусом в последние дни, коронавирус в Украине не исчез.
Один из производителей вакцины против коронавируса намерен отказаться от ведения дальнейших переговоров с Украиной
Во вторник, 5 января, министр здравоохранения Максим Степанов сделал заявление