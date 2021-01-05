Во вторник, 5 января, без предупреждения перестало работать мобильное приложение Kyiv Smart City. Все сервисы перенесены в новое приложение "Киев Цифровой". Об этом сообщает пресс-служба Kyiv Smart City.

Для нас это стало такой же неожиданностью как и для всех киевлян. Мы так же узнали об этом из новостей.

В заявлении говорится, что они не имеют никакого отношения к разработке и реализации нового приложения "Киев Цифровой".

Теперь для того, чтобы пользоваться Kyiv Smart Card нужно скачать новое приложение "Киев Цифровой". Все поездки и QR-билеты должны быть автоматически перенесены в новую программу.

Kyiv Smart Card - это носитель единого электронного билета для оплаты проезда в общественном транспорте города Киева.

Ранее мы писали, что в общественном транспорте Киева отказались от бумажных билетов. Переход должен произойти 1 июля 2020 года.

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