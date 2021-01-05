У Миколаєві медсестри випивали, поки у реанімації помирала пацієнтка [ Редактировать ]
Скандал у Миколаєві. Там з реанімаційного відділення однієї з лікарень звільнили двох медсестрер, які чергували у новорічну ніч... п'яні. І якраз у саме в цей час у відділенні померла пацієнтка. Чи є їхня вина у тому? Подробиці резонансної історії - в Марини Михайловської.
Тієї ночі в реанімації перебували четверо пацієнтів. Відділення було не перевантажене. І поки черговий лікар пішов на обхід, медсестра із санітаркою хильнули по чарці. Так начебто боролися зі стресом - в однієї з жінок помер чоловік.
Віктор Фаюк, заступник начальника управління охорони здоров'я Миколаєва:
На робочому місці середній медичний персонал - медична сестра - випила алкоголь. Там присутній і людський фактор, і сімейні обставини важкі. Але така ситуація неприпустима.
Тієї ж ночі у відділенні померла одна з пацієнток. Родичі хворої підозрюють, що саме медсестра під дією алкоголю вколола їй надмірну дозу інсуліну. Керівництво ж лікарні каже - це малоймовірно. Жінка була в тяжкому стані. За її життя в реанімації боролися кілька тижнів.
Олена Терентьєва, керівник Миколаївської міської лікарні №5:
Діагноз померлої пацієнтки - двустороння полісигментарна пневмонія. Хвора довгий час знаходилася на лікуванні. Там дійсно була важка пневмонія, патологоанатомі це бачили під час розтину.
Медсестру та санітарку з лікарні вже звільнили. Обидві мали гарну репутацію, і жодних нарікань на їхню роботу раніше не було. Та чи справді смерть пацієнтки пов'язана з діями молодшого медперсоналу - тепер з'ясовуватиме спеціальна комісія. Вона й визначить, чи мала місце службова недбалість.
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