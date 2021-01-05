В Україні за добу утричі зросла кількість жертв коронавірусу [ Редактировать ]
Тим часом коронавірусна статистика настільки оптимістична, що неофіційно з'явилася інформація, що в можновладці навіть думають перенести локдаун. Але, це повторюю поки лише чутки. А офіційні дані такі: за останню добу майже п'ять із половиною тисяч позитивних тестів.
І хоча це на тисячу більше, ніж учора, загальна кількість нових випадків останніми тижнями знизилася. А от кількість померлих за останню добу навпаки зросла майже втричі. Більше двохсот летальних випадків.
Список міст, де кількість заражених найбільше традиційно очолює столиця. Що стосується регіонів - тут лідирують Одеська, Запорізька та Полтавська області.
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