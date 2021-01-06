У США медик намагався знищити вакцину від COVID-19 [ Редактировать ]
Понад півтисячі доз вакцини намагався знищити медик в американському штаті Вісконсин. Усе через теорію змови! Фармацевт дістав флакони з морозильника і залишив на ніч. Чоловіка - затримали. Слідчим він пояснив, що вакцина нібито шкідлива і може змінювати людську ДНК.
Компанія-виробник препарату ще має встановити, чи справді розморожені дози втратили ефективність. Якщо так то завдана шкода становитиме від 8 до 11 тисяч доларів.
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