Понад півтисячі доз вакцини намагався знищити медик в американському штаті Вісконсин. Усе через теорію змови! Фармацевт дістав флакони з морозильника і залишив на ніч. Чоловіка - затримали. Слідчим він пояснив, що вакцина нібито шкідлива і може змінювати людську ДНК.

Компанія-виробник препарату ще має встановити, чи справді розморожені дози втратили ефективність. Якщо так то завдана шкода становитиме від 8 до 11 тисяч доларів.