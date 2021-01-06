Четверо у сорочках. В Ужгороді прийняли особливі пологи. Там народилася четверня - три хлопчики й дівчинка. Таке на Закарпатті вперше. А щоб вони з'явилися на світ - працював увесь акушерський колектив. Бо методика, яку вирішили застосувати лікарі, - дуже рідкісна для Східної Європи. Як почуваються немовлята та їхня молода мама - розповість Мар'яна Мартин.

Лариса, мати четверні:

Оприділилися ми сьогодні Олександр, Євгеній, Іванко і Кароліна.

Трохи розгублена і змучена Лариса називає імена своїх чотирьох новонароджених діток. Три хлопчики і одна дівчинка. Їх Лариса народила два дні тому. І лише зараз молоду маму перевели з реанімації у звичайну палату. Вона каже, коли вперше дізналася, що вагітна четвернею - не повірила.

Лариса, мати четверні:

Тоді був дуже великий шок, але ми справилися з емоціями своїми. На першому у УЗД спочатку було 3, а на 2 уже 4 чоловік був в шоці.

Ларисі лише 20 років, сама вона із закарпатського села. Останні 7 тижнів знаходилася на зберіганні у пологовому будинку Ужгорода. Тут за нею наглядали всім колективом. Адже подібного у їхній практиці не було.

Олег Онопко, директор Ужгородського пологового будинку:

Четверня у нас вперше, вперше на Закарпатті. Взагалі передивляючися статистику четверня народжується в світі по різним даним 1 на 700 тисяч пологів.

Та медики не розгубилися. Застосували всі свої знання. Пологи приймала команда лікарів на чолі з акушером-гінекологом Русланом Фетьком. Та ще й за його унікальною авторською методикою кесаревого розтину. Медики відтворювали всі умови природних пологів. І кожне немовля народилося "у сорочці".

Руслан Фетько, акушер-гінеколог Ужгородського пологового будинку:

Перший плід у головному передвержні був вилучений до так як слід до середини плеча в цілому міхуреві. Він знаходився найнижче. Другий плід теж був у головному передвержні вилучений в цілому плодневому міхуреві. Третій плід знаходився в поперчному положенію. Був розвернутий на сідниці сідницями до низу і в нас на очах четверта дитина сама народилася.

Самі пологи тривали трохи довше години. І малюки - з'явилися на світ. На 30 тижні.

Олександр, Євген, Іванко і Кароліна зараз ще не з мамою. Вони у спеціальних боксах. Найменше немовля із четверні важить кілограм двісті грамів, найбільший - неповні півтора.

Степан Богдан, дитячий лікар-реаніматолог Ужгородського пологового будинку:

Вчора на вечері 2 діточок ми зняли з штучної вентиляції легень. Перевели на неінвазивну респіраторну підтримку у вигляді "Сіпап". Методика заключається в тому, що дитина дихає самостійно, дєвочка почувалася гірше. В неї був високий тиск артеріальний. Але на сьогодні на ранок - Слава Богу.

Поки що діти на внутрішньовенному вигодовуванні. Що три години мама навідується до немовлят. Коли їх випишуть додому - лікарі поки не прогнозують. А Лариса жартує - татові доведеться шукати ще одну роботу, а от доглядатимуть малюків усією родиною.

Лариса, мати четверні: