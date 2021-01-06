Він - не здається без бою! Або останнє політичне шоу Трампа

Він - не здається без бою! Або останнє політичне шоу Трампа. Американський конгрес у ці хвилини зібрався на засідання, аби затвердити підсумки президентських виборів. Це - формальність. Але Трамп, який не визнає поразки, скликав до столиці своїх прихильників. Що відбувається в Капітолії і, головне, навколо нього - розкаже Дмитро Анопченко, він зараз на прямому зв'язку зі студією із Вашингтона.

- Дімо, вітаю. Отже, чого чекати? - Сашо, а на це запитання не мають відповіді ані конгресмени, ані сам Трапм. Настільки все - непередбачуване і може змінитися. Спочатку - скажу про плани.

Засідання у Конгресі, призначене на 13 годину за місцевим часом це двадцята за Києвом. І зазвичай, воно триває максимум 30 хвилин. Це й справді формальність, урочистий момент. Але цього разу, прогнозують, і до пізньої ночі може затягнутися і навіть на добу. Адже однопартійці Трампа, як очікується, висуватимуть письмові заперечення проти затвердження підсумків виборів в окремих штатах і щоразу дві палати Конгресу матимуть розходитися, аби окремо це все заслухати і проголосувати.

Одразу скажу, це ні на що не вплине, за правилами якщо хоча б одна палата більшістю голосів заперечення відхиляє, воно не ухвалюється.

А демократи повністю контролюють Палату представників, точно голосуватимуть "проти", і шансів, що там раптом вирішать з якогось дива віддати перемогу Байдена і підтримати Трампа - нуль.

Але чинному президенту потрібне гучне шоу, за яким уся країна зараз спостерігає. Він хоче показати, що не здасться без бою.

А щоб цей "бій" був максимально гучним, максимально резонансним - попросив тих, хто його підтримує, сьогодні приїхати до столиці. Показати, як їх багато. Люди почали збиратися ще напередодні, їхали і машинами, через усю Америку, і потягами. Хто вони, чому не сприймають Байдена як президента - я розповім далі, у своєму сюжеті. Дивіться.

Сьогодні вночі траси, що ведуть до Вашингтона, були забиті. З усіх сусідніх штатів автобусами звозили тих, хто підтримує Трампа і досі вважає його, а не Байдена переможцем президентських виборів. Комусь треба 2-3 години, аби дістатися столиці, а комусь і 7-8 - їхати.

Ми розписали місця для кожного, додому - поїдете у тих же автобусах.

У торбинках - їжа, яку взяли із собою, бо ж порівняно із провінцією, у столиці - все дорого; обов'язкові червоні кашкети із гаслом Трампа, щоб всі з першого погляду розуміли, хто ти.

Що змусило дуже різних людей кинути усі свої справи і на заклик Трампа поїхати до Вашингтона? Мотиви в усіх різні.

Байден і демократи вкрали перемогу! І ми не будемо мовчати. Ми не якісь тут лузери, це ми - переможці. Хай конгресмени побачать десятки тисяч людей навколо Капітолію - і вирішать не затверджувати підсумки виборів!

Столиця прийняла їх прохолодно. Причому і в прямому і в переносному сенсі слова: і температура - близько нуля (зовсім не для екскурсій), і підходи в урядовий квартал повністю перекриті.

Місце зустрічі - галявина неподалік від Білого дому. Дозвіл надали на 30 тисяч людей. Видно, що їх набагато більше, хоча і не "сотні тисяч", як заявляють самі організатори мітингу.

Ми тут, щоб зупинити крадіжку голосів, щоб підтримати Трампа.

Об 11 пообіцяв вийти до прихильників особисто Трамп. Побачити його на власні очі для американської глибинки - подія на все життя, тож люди навіть на дерева позалізали - щоб краще видно було.

Я тут, щоб боротися за нашу країну, нашу свободу і права, за нашого обраного президента.

Останнім часом життя нанесло Трампові багато ударів, тож для нього бальзам на рани, як чинного (поки) главу держави зустрічає натовп.

За даними американської преси, навіть найближчі радники просили Трампа поставити крапку, зупинитися і не саботувати сьогоднішнє засідання Конгресу. Але це, навпаки, ще більше його розохотило.

Я виграв другі вибори з іще більшою перевагою, ніж перші. Ми не здамося, не дамо вкрасти вибори, ми разом боротимемось і тиснутимемо.

За кадром: І вже пообідді весь цей багатотисячний натовп переміститься від Білого дому під стіни Капітолію, щоб на прохання свого лідера морально тиснути на конгресменів.