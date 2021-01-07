Приметы на 8 января: что нельзя делать на Собор Пресвятой Богородицы [ Редактировать ]
Собор Пресвятой Богородицы - что нельзя делать 8 января
8 января отмечается большой праздник - Собор Пресвятой Богородицы. В праздник Собор Пресвятой Богородицы православные чествуют мать Иисуса Христа Деву Марию.
Также начинаются святки, которые длятся до самого Крещения 19 января и считаются одним из самых веселых и радостных периодов в году.
Традиции 8 января - Собор Пресвятой Богородицы
- 8 января традиционно стараются провести с самыми родными и близкими. Бездетные женщины просят Богородицу, чтобы та даровала им ребенка.
- Также 8 января в церквях и домах принято зажигать свечи за упокой, заказывать панихиду и поминать умерших родственников.
- Еще 8 января девушки начинали гадать на брак, а хозяйки - на урожай. Считалось, что они в этот день самые правдивые и обязательно сбываются.
Что нельзя делать 8 января в Собор Пресвятой Богородицы
- По поверьям, строго запрещается женщинам в положении и их мужьям работать в этот день, иначе дитя, которое появится на свет, может иметь физические недостатки.
- Остальным хозяйкам и девушкам 8 января также нельзя выполнять домашнюю работу, стирать и шить.
- Готовить кисель и есть его считалось очень дурной приметой - к покойнику.
- Еще один строгий запрет касался покупки веревки или других изделий из нее - в противном случае это грозило смертью члена семьи.
- Чтобы ребенок поскорее вырос и был красивым и удачливым, его поднимали выше головы.
- Чтобы обезопасить свой дом от беды и несчастья, 8 января принято было выносить всю битую посуду и прочий ненужный хлам.
Приметы на 8 января
- Если в этот день будет вьюга и мороз, значит, лето будет холодным
- Если человек родился 8 января, значит, он будет хорошим мастером. Ему рекомендуется носить алмаз в качестве талисмана
- Маленького ребенка в этот день поднимали выше собственной головы, чтобы он рос высоким, крепким, красивым и здоровым
- Колядовщиков, пришедших в дом, нужно обязательно впустить и угостить вкусной едой, что принесет хозяевам дома счастье и благополучие, мир и покой в семье
- Если за окном снег и мороз - примета к тому, что лето будет ненастным и холодным
- Если утром солнечно и ясно - жди хороший урожай проса
- Если 8 января пригорела каша - быть снегопадам
- Стаи ворон летают над головой - будет вьюга
- Если щебечут синицы - жди ночных заморозков
- Если из дома в день 8 января вынести разбитую посуду или другой ненужный хлам – в семью придет несчастье
- Если в печи горит белое, а не красное пламя, скоро потеплеет
- Если услышал пение зяблика - скоро будет оттепель
- Снег 8 января прилипает к ладоням - жди тепла
- Северный ветер принесет с собой холод и стужу
- Если после заката 8 января небо окрашивается в красный цвет - жди лютых морозов
- 8 января гадания на урожай и брак - самые правдивые
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