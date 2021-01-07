По программе COVAX Украина сможет получить вакцины от коронавируса от трех производителей Источник: РИА Новости

Фонд глобального доступа стран к вакцинам против коронавируса (COVAX) сможет начать поставки вакцины в Украину уже в ближайшее время. Об этом написал в Facebook главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Получили от COVAX письмо о возможности поставок в страну м-РНК вакцины уже в ближайшее время.

Главный санитарный врач ранее сообщал, что Украина сможет получить вакцины от трех производителей по программе Фонда глобального доступа стран к вакцинам против COVID-19 - от британской компании AstraZeneca и американских Novavax и Johnson & Johnson.

Напомним, что 30 декабря Офис президента сообщил о том, что Украина заказала 1,9 млн доз вакцины от коронавируса у китайской компании Sinovac Biotech. Каждая доза обойдется бюджету в 504 грн, но украинцев будут вакцинировать бесплатно.

По условиям договора, первая партия вакцины в количестве 700 тыс. доз будет поставлена ​​в Украину в течение 30 дней после официальной регистрации в Китае, или разрешения регуляторными органами США, ЕС, Великобритании, Швейцарии, Японии, Австралии, Канады, Израиля, Индии, Мексики или Бразилии.

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Поставка вакцины от Sinovac Biotech будет осуществляться отдельно от механизма COVAX, по которому Украина гарантировано и бесплатно получит 8 млн доз вакцины.

В Минздраве надеются, что уже в феврале 2021 года Украина получит первые 150-200 тысяч доз вакцины и начнет масштабную вакцинацию медиков и военнослужащих в зоне ООС.