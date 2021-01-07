Поставки вакцины от COVID-19 в Украину начнутся в ближайшее время – Ляшко [ Редактировать ]
Источник: РИА Новости
Фонд глобального доступа стран к вакцинам против коронавируса (COVAX) сможет начать поставки вакцины в Украину уже в ближайшее время. Об этом написал в Facebook главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
Получили от COVAX письмо о возможности поставок в страну м-РНК вакцины уже в ближайшее время.
Главный санитарный врач ранее сообщал, что Украина сможет получить вакцины от трех производителей по программе Фонда глобального доступа стран к вакцинам против COVID-19 - от британской компании AstraZeneca и американских Novavax и Johnson & Johnson.
Напомним, что 30 декабря Офис президента сообщил о том, что Украина заказала 1,9 млн доз вакцины от коронавируса у китайской компании Sinovac Biotech. Каждая доза обойдется бюджету в 504 грн, но украинцев будут вакцинировать бесплатно.
По условиям договора, первая партия вакцины в количестве 700 тыс. доз будет поставлена в Украину в течение 30 дней после официальной регистрации в Китае, или разрешения регуляторными органами США, ЕС, Великобритании, Швейцарии, Японии, Австралии, Канады, Израиля, Индии, Мексики или Бразилии.
Поставка вакцины от Sinovac Biotech будет осуществляться отдельно от механизма COVAX, по которому Украина гарантировано и бесплатно получит 8 млн доз вакцины.
В Минздраве надеются, что уже в феврале 2021 года Украина получит первые 150-200 тысяч доз вакцины и начнет масштабную вакцинацию медиков и военнослужащих в зоне ООС.
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