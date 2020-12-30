Вакцина для борьбы с COVID-19 от китайской фармацевтической корпорации Sinopharm показала 79,34% эффективности во время испытаний. К тому же, препарат не дал побочных эффектов на испытуемых.

Компания успела подать документы и результаты исследований своего препарата на сертификацию в специальные органы КНР, чтобы получить разрешение на использование. Было представлено небольшое количество данных об испытаниях вакцины. К тому же, доподлинно неизвестно точное количество людей, которые использовали на себе препарат для достижения таких результатов, а также результаты, которые были проанализированы.

Отмечается, что клинические испытания препарата проходят в ОАЭ, Бахрейне, Иордании, Перу и Аргентине. Вакцина Sinopharm начала использоваться на территории Китая с июля 2020 года. При этом, фармацевтическая компания Bio Farma, располагающаяся в Индонезии во время испытаний китайской вакцины от COVID-19 добилась максимальной эффективности в 97%.

Ране мы писали, что Иран провел испытания вакцины от коронавируса. Препарат был произведенная компанией Shifa Pharmed, которая является частью государственного фармацевтического конгломерата.

Кроме того, Украина получит 16 млн доз вакцины от коронавируса. Минздрав утвердил план вакцинальной кампании и нужно, в первую очередь, вакцинировать приоритетные группы.

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