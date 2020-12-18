В Бельгии случайно обнародовали документы о стоимости вакцин от коронавируса, закупленных правительством. Об этом сообщает местный новостной портал HLN.

Секретный документ случайно опубликовала в Twitter статс-секретарь по вопросам бюджета и обслуживания потребителей Бельгии Ева де Блеекер. Сообщение было оперативно удалено, но его скрины широко разошлись в сети.

Всего правительство Бельгии закупило 33,5 млн вакцин, на это потрачено 279 млн евро. Из приложенной к сообщению таблицы выплывает, что у всех компаний-производителей своя цена. Самая дешевая вакцина у британской AstraZeneca, а самая дорогая у Moderna. Больше всего доз лекарства будет закуплено у Sanofi/GSK - 7,74 млн.

Стоимость вакцин от COVID-19 (за одну дозу):

AstraZeneca - 1,78 евро;

Johnson & Johnson - $8,5;

Sanofi/GSK - 7,56 евро;

BioNTech/Pfizer - 12 евро;

Curavec - 10 евро;

Moderna - $18.

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Напомним, что большинство вакцин необходимо вводить в двух дозах, с промежутками в две недели.

По контракту с поставщиками Еврокомиссия обязана сохранять в тайне стоимость вакцин. В ответ на неудобную ситуацию со сливом конфиденциальных данных в Еврокомиссии:

Мы не будем комментировать то, что произошло в Бельгии, но информация о стоимости вакцин является конфиденциальной.

Еврокомиссия закупает вакцины для всех государств-членов, поэтому они являются одинаковыми во всех странах. Вакцинация в ЕС будет бесплатной.

Напомним, что Украине деньги на вакцинацию выделяет Всемирный банк. Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что для вакцинации необходимо 15,1 млрд грн, но в бюджете на 2021 год выделено всего 2,6 млрд грн.

Вакцинация населения Украины начнется уже в феврале, а первые 8 млн доз вакцины прибудут в марте. Об этом в Раде 18 декабря заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

В первую очередь прививать будут медиков, военных в зоне ООС и работников интернатных учреждений. На втором этапе вакцину получат сотрудники правоохранительных органов и люди старше 60 лет.

Как сообщали "Подробности", глава Microsoft Билл Гейтc прогнозирует, что к весне будут доступны шесть вакцин от COVID-19. Наиболее перспективными он назвал три: от AstraZeneca, Novavax и Johnson & Johnson.