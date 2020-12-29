В понедельник, 29 декабря, министр Кабинета министров Олег Немчинов в эфире одного из телеканалов заявил о том, что Украина получит 16 млн доз вакцины от коронавируса в рамках COVAX. Раньше сообщалось, что будет 8 млн доз вакцины.

Он отметил, что Минздрав утвердил план вакцинальной кампании и нужно, в первую очередь, вакцинировать приоритетные группы.

Уже не 8, а 16 млн доз вакцины... 8 млн - это количество доз, которые необходимо, два раза уколоть для 4 млн граждан. Соответственно 16 млн - это будет для 8 млн граждан. Это то, что в рамках COVAX Украина получит.

По его словам, Украина также будет планово закупать сертифицированную вакцину, и граждане, которые не находятся в приоритетных списках для вакцинации, смогут вакцинироваться.

Напомним, ранее новый штамм коронавируса обнаружили еще в двух странах. В частности, в испанском Мадриде заражение новым штаммом подтвердилось у четырех человек, образцы еще трех человек проверяются.

Читайте также, на территории Швейцарии зафиксирована вспышка нового штамма коронавирусной инфекции. Отмечается, что заражение могло случиться из-за большого количества зараженных граждан Великобритании на горнолыжных курортах страны.

Также мы писали о том, что Комаровский рассказал, как уберечься от нового штамма коронавируса. Известный доктор считает, что информация о том, что новый штамм COVID-19 на 70% заразнее предыдущих, нуждается в подтверждении.

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