Вакцинация от COVID начнется в ближайшее время - Зеленский [ Редактировать ]
Украина в короткий срок начнет масштабную вакцинацию от COVID-19. Это станет возможным, в частности, благодаря поставкам вакцины китайской компании Sinovac Biotech. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
По его словам, контракт заключили с опытным производителем вакцин.
"Главное, что мы провели очень активную многомесячную переговорную работу и получили конкретный результат. В короткий срок начнем масштабную государственную программу вакцинации", - отметил Зеленский.
Он добавил, что в первую очередь необходимо защитить наиболее "рискованные" социальные группы.
Напомним, что в Евросоюзе 27 декабря началась вакцинация населения от коронавируса.
Как сообщали "Подробности", в Бельгии случайно обнародовали документы о стоимости вакцин от коронавируса, закупленных правительством. Самая дешевая вакцина у британской AstraZeneca (1,78 евро), а самая дорогая у Moderna ($18).
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