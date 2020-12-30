Украина в короткий срок начнет масштабную вакцинацию от COVID-19. Это станет возможным, в частности, благодаря поставкам вакцины китайской компании Sinovac Biotech. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, контракт заключили с опытным производителем вакцин.

"Главное, что мы провели очень активную многомесячную переговорную работу и получили конкретный результат. В короткий срок начнем масштабную государственную программу вакцинации", - отметил Зеленский.

Он добавил, что в первую очередь необходимо защитить наиболее "рискованные" социальные группы.

Напомним, что в Евросоюзе 27 декабря началась вакцинация населения от коронавируса.

Как сообщали "Подробности", в Бельгии случайно обнародовали документы о стоимости вакцин от коронавируса, закупленных правительством. Самая дешевая вакцина у британской AstraZeneca (1,78 евро), а самая дорогая у Moderna ($18).