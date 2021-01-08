В поселке Бурштыно правоохранители задержали мужчину, который совершил убийство малолетних детей своей сожительницы.

30-летний убийца и женщина сидели в местном заведении, где поскандалили и в результате чего он начал наносить детям 9 и 2 лет телесные повреждения, от которых в последствии они и умерли. Также он до полусмерти избил и саму женщину, ее госпитализировали.

Отмечается, что правоохранители задержали злоумышленника и предъявили ему обвинение в убийстве двух несовершеннолетних с особой жестокостью, а также покушении на убийство. За совершенное деяние ему грозит пожизненное заключение.

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