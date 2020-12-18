В Черновицкой области местный охотник во время аркана животных случайно убил односельчанина, рубившего елку.

Правоохранители получили обращение о том, что 62-летний мужчина решил "выцелить" косулю, но совершил роковую ошибку и смертельно ранил человека. Погибшим оказался 56-летний отец троих взрослых детей.

Отмечается, что полиция по прибытии на место происшествия изъяла гильзу 16 калибра, а также орудие убийства - зарегистрированное ружье. Против виновника трагедии заведено уголовное дело по факту убийства по неосторожности. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Фото: Нацполиция

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