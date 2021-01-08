176 загиблих, шість країн у жалобі, і довгі місяці пошуків правди. Рівно рік тому в небі над Тегераном іранські військові збили український пасажирський літак. Нині вже схоже на те, що розслідування нарешті добігає кінця. Україна після кількох наполегливих вимог таки отримала технічний звіт від Ірану. А ще наші слідчі почали вивчали планшет пілотів, знайдений на місці трощі.

Президент Зеленський обіцяє невідворотне покарання винуватцям, а сім'ям жертв - компенсації.

Та чи все насправді так однозначно? На якій стадії розслідування зараз і з якими труднощами стикаються ті, хто хоче встановити істину в цій трагедії?

Лампадки та букети з чорними стрічками. Біля монумента жертвам авіатрощі в Ірані - родичі, колеги та друзі загиблих. Від дня трагедії минув рік, а вони досі так і не отримали відповіді на запитання "хто винен".

Олександр Полянський, пілот, голова профспілки пілотів МАУ:

Я повинен був летіти того дня, але у мене були обов'язки, як у голови профспілки пілотів, і тому я цим рейсом не полетів, а полетів мій товариш. Це були дуже досвідчені пілоти. Загинули наші люди, наші співробітники, наші друзі загинули. Я так думаю, що їх вбили.

Герман Казионов, командир літака авіакомпанії МАУ:

Все шло ровно, как десятилетия подряд и внезапно такой обрыв. По этому, конечно же, какой-то мысли о том, что такое может произойти - вообще не было. Исключительно надежная техника, исключительно подготовленные пилоты.

Катерина тоді втратила чоловіка - командира екіпажа. Каже, відмовляла його від того рокового польоту. Та марно. Володимир 10 років працював у компанії і був досвідченим пілотом. Тож, коли почула одну з перших версій - "технічна несправність", - не повірила.

Катерина Гапоненко, дружина командира збитого літака:

Просто не могло бути, тому що всі літаки проходять технічний контроль. І командир корабля, мій чоловік, особисто перед рейсом обслідував на наявність яких-небудь пошкоджень.

На борту було 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Це останнє фото українських стюардів і пілотів. Вони зробили його біля готелю перед самим вильотом.

Ці кадри фільмували очевидці - можливо, завдяки їм приховати подробиці трагедії і не вдалося. Експерти розібрали відео буквально по секундах. Політ українського "боїнга" тривав кілька хвилин, далі зв'язок з ним обірвався. І хоча спочатку іранська сторона запевняла: "літак упав через несправність"... потім таки визнала - борт сплутали з американською ракетою і збили.

Майже рік слідства та експертиз. Наприкінці 2020 року Київ нарешті отримав від Ірану звіт щодо збитого літака. Примірники документа англійською розіслали по всіх країнах, громадяни яких загинули в авіатрощі. У чиновників є тепер два місяці, щоб з ним ознайомитися та внести свої правки.

Олексій Данілов, секретар Ради національної безпеки та оборони України:

Я не можу зараз все розголошувати, але ми чітко розуміємо, що відбулося, хто за цим стоїть і нащо вони це робили. Сьогодні тривають перемовини, сьогодні іде розслідування Генеральної прокуратури і я можу вас запевнити, що ми обов'язково поставимо останню точку у цьому питанні.

Готовий Іран виплатити і компенсації родичам загиблих. Попередньо, йдеться про 150 тисяч доларів. Але Канада вже заявила: не згодна з такою сумою.

Джастін Трюдо, прем'єр-міністр Канади:

Передбачені переговори, які ще й не починалися. Тому поки що зарано конкретним цифрам з'являтися у громадській площині, оскільки жодна із залучених сторін ще не мала можливості внести свої пропозиції.

Те, що говорити про цифри зарано, - переконані й родичі загиблих.

Катерина Гапоненко, дружина командира збитого літака:

Немає об'єктивного розслідування. Тому питання компенсацій будуть вирішуватися лише після розслідування всіх етапів - а воно ще не почалося.

Трагедію в Ірані кваліфікують як "ненавмисне вбивство". Покарання за це - до 3 років ув'язнення з виплатою компенсацій. Ще торік улітку тамтешні правоохоронці затримали шістьох військовиків; трьох з них відпустили під заставу. Проте їхні імена та ранги для українського слідства залишаються невідомими.