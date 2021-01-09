Авиакатастрофа в Индонезии: самолет разбился в море [ Редактировать ]
Информация об авиакатастрофе в Индонезии подтверждена официально. Самолет разбился в Яванском море возле острова Мале.
Об этом заявил министр транспорта Индонезии Буди Карья Сумади, передает местный портал detik.
"Да, это произошло недалеко от острова Мале", - ответил министр на вопрос, подтверждается ли авиакатастрофа.
Он также подчеркнул, что представители власти в ближайшее время выступят с пресс-конференцией, на которой сообщат детали трагедии.
По уточненной информации, на борту находились 59 пассажиров и членов экипажа.
"Подробности" раньше сообщали о пропавшем с радаров самолете.
Ранее мы писали, что под Киевом, недалеко от села Гоголев Броварского района упал двухместный самолет. На месте происшествия работала патрульная полиция, следственно-оперативная группа, спасатели и медики.
Кроме того, в Тернопольской области разбился самолет. Полицейские обнаружили воздушное судно с разбитой кабиной и оторванным мотором.
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