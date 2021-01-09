С радаров пропал лайнер Boeing из Индонезии, на борту десятки пассажиров [ Редактировать ]
В Индонезии через несколько минут после вылета из аэропорта Джакарты с радаров пропал пассажирский Boeing. Сообщается, что самолет исчез, пролетая над акваторией Яванского моря.
Об этом пишет местное издание Republika.
Сообщается, что наземные диспетчерские службы потеряли связь с самолетом авиакомпании Sriwijaya Air. Он осуществлял рейс Джакарта - Понтианак, на его борту находились 59 пассажиров.
Также сообщается, что информацию подтверждает Министерство транспорта Индонезии. Boeing 737-500 вылетел из аэропорта Сукарно-Хатта и направлялся в Понтианак - столицу провинции Западный Калимантан.
По данным сервиса FlightRadar24, самолет перед потерей связи в течение минуты потерял около 3 000 метров высоты.
Позже в сети появились первые кадры со спасательной операции. Местные уже находят куски одежды и провода.
Ранее мы писали, что под Киевом, недалеко от села Гоголев Броварского района упал двухместный самолет. На месте происшествия работала патрульная полиция, следственно-оперативная группа, спасатели и медики.
Кроме того, в Тернопольской области разбился самолет. Полицейские обнаружили воздушное судно с разбитой кабиной и оторванным мотором.
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