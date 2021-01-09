Каждому из нас приходилось врать в жизни. Некоторые делают это для своей выгоды, другие - "в благих целях". Однако, есть такие, кто стараются быть честными до конца. Астрологи назвали такой знак зодиака.

Итак, на первом месте оказался Стрелец. Представители этого знака зодиака не умеют убедительно врать. Они слишком правдивы и честны себе во вред, забывая о том, что могут ранить чьи-то чувства.

Однако честность для Стрельца - наивысшая моральная добродетель, и независимо от обстоятельств, можете быть уверены, что она говорит правду.

Стрельцам не нужно сковывать себя какой-то ложью, ведь это означает, что он не такой талантливый, чтобы достигать своего честным путем. А это Стрельцы не признают ни в коем случае. Поэтому и сами не врут, и чужую ложь не переносят на дух.

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