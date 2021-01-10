Конгрессмен-демократ Джим Клайберн заявил, что в Соединенных Штатах статьи для импичмента действующего президента Дональда Трампа могут быть представлены в Палате представителей на предстоящей неделе. А именно 12 или 13 января.

"Статьи могут быть представлены во вторник или среду, прежде чем их действительно представят, но я думаю, что они будут представлены на этой неделе", - заявил конгрессмен.

Ранее мы писали, что Трампу могут объявить импичмент. Это связано с тем, что верхняя палата Конгресса не планирует собираться на заседание до 19 января.

Напомним, что после захвата своими сторонниками Капитолия Трамп заявил о готовности организованно передать власть избранному президенту Джо Байдену, но при этом не согласился с итогами выборов.