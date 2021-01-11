Олександр Лукашенко збирається провести у Білорусі конституційну реформу [ Редактировать ]
Недільні акції протесту відбулися в Білорусі. Загального маршу опозиції не було, люди збиралися окремими групами у своїх районах. У столиці на мітинги вийшли понад тисячу жителів. За вихідні, за інформацією правозахисників, силовики затримали близько півсотні незгодних із режимом. Окрім Мінська, протести відбулися також у Бресті, Могильові, Гродні, Вітебську.
Тим часом Олександр Лукашенко заявив, що до кінця року планує провести в країну конституційну реформу.
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