Число жертв землетрясения в турецком Измире достигло 112. Спасательные операции в зоне стихийного бедствия продолжаются. Об этом сообщает "Анадолу".

Число раненых составляет 1027 человек, из которых 883 человека уже выписались из больниц. 107 человек были извлечены из-под завалов в ходе спасательных операций.

Спасатели продолжают поиски пострадавших.

"Мы не потеряем надежду, пока не извлечем из-под завалов последнего человека", - сказал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Ранее мы сообщали, что землетрясение в Турции вызвало цунами.

Напомним, что последнее землетрясение в Украине произошло 8 октября. На Буковине ощущались толчки силой 1,5 бала. Сейсмологи предупреждают, что землетрясение в нашей стране может случиться в любой момент.