Землетрясение в Турции: количество жертв растет [ Редактировать ]
Число жертв землетрясения в турецком Измире достигло 112. Спасательные операции в зоне стихийного бедствия продолжаются. Об этом сообщает "Анадолу".
Число раненых составляет 1027 человек, из которых 883 человека уже выписались из больниц. 107 человек были извлечены из-под завалов в ходе спасательных операций.
Спасатели продолжают поиски пострадавших.
"Мы не потеряем надежду, пока не извлечем из-под завалов последнего человека", - сказал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
Ранее мы сообщали, что землетрясение в Турции вызвало цунами.
Напомним, что последнее землетрясение в Украине произошло 8 октября. На Буковине ощущались толчки силой 1,5 бала. Сейсмологи предупреждают, что землетрясение в нашей стране может случиться в любой момент.
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