Под Донецком в результате взрыва погиб подросток [ Редактировать ]
Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ сообщила, что в Донецкой области в результате срабатывания взрывного устройства пострадал 16-летний подросток. Инцидент произошел в населенном пункте Благодатное.
Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ.
Так, 5 января медработники больницы в Большой Новоселке сообщили наблюдателям о том, что 3 января к ним доставили мальчика с ранениями ноги и руки, которые соответствовали последствиям взрыва. Его перевели в больницу в Мариуполь.
Кроме того, отец подростка сообщил по телефону команде Миссии, что 3 января его сын получил осколочные ранения ноги и руки после того, как принес домой и попытался разобрать предмет, который он нашел в мусорном баке. Мальчик нашел небольшую закрытую металлическую трубку в Благодатном и получил ранение, когда пытался разобрать ее.
Ранее мы писали о том, что 30 декабря на Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил погиб украинский военнослужащий Вадим Ефременюк. Обстоятельства гибели бойца выясняются.
Также сообщалось, что закон о продлении особого статуса Донбасса вступил в силу. Статус продлили до 31 декабря 2021 года.
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