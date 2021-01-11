У Казахстані на парламентських виборах перемогла партія президента [ Редактировать ]
На парламентських виборах у Казахстані перемогла президентська партія. Вона набрала понад 70 % голосів. Політсила "Нур Отан" керує країною упродовж кількох десятиліть. Її голова колишній очільник Казахстану Нурсултан Назарбаєв.
Найбільша опозиційна партія країни перегони бойкотувала. А інші мали проблеми під час реєстрації. У день виборів їхні прихильники вийшли на протести. Тридцятьох затримали силовики.
Згодом у МВС заявили, що мітингарів після профілактичних бесід - відпустили.
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