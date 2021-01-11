А от Іспанія в полоні зимового хаосу. Шторм "Філомена" приніс в країну аномальні снігопади і рекордно низьку для країни температуру. Жертвами стихії вже стали четверо людей.

Як іспанці борються з негодою і чому, попри складні погодні умови, не припиняють вакцинації населення від коронавірусу - Тетяна Логунова розкаже.

Десятки людей прямо в центрі міста грають у сніжки. Пішоходи пересуваються вулицями на лижах. Якщо для більшості європейських країн сніг у січні звичне явище, то для теплої та сонячної Іспанії це природна аномалія.

Це неймовірно! Ніколи такого не бачив.

Дивовижно! Ми до такого не звикли!

Такого снігопаду в Іспанії не було більше як пів століття. У вихідні в низці регіонів країни, включно зі столицею Мадридом, випало понад 30-40 сантиметрів снігу. А температура повітря опустилася нижче нуля, що теж у цих краях буває вкрай рідко.

Складні погодні умови повністю паралізували життя в регіонах, уражених штормом "Філомена". Зупинився громадський транспорт, кілька днів не працював столичний аеропорт, а тисячі водіїв, не звиклих керувати автівками за такої погоди, застрягли на дорогах і годинами чекали на рятувальників.

Для ліквідації наслідків стихії уряд мобілізував військових. Передусім сніг прибрали на злітно-посадкових смугах в аеропортах і розчистили під'їзди до лікарень. У регіони, де ситуація надскладна, гелікоптерами доправили харчі та вакцини від коронавірусу. Щоб не ставити на паузу кампанію з імунізації населення.

Фернандо Гранде-Марласка, міністр внутрішніх справ Іспанії:

Ми задіяли всі наші сили, аби погодні умови не вплинули на боротьбу з пандемією та масовою вакцинацію. Кампанія зі щеплення триває.

Сьогодні вранці в аеропорт на півночі Іспанії прибув літак із черговою партією сироватки від "Пфайзер"і "Біонтех". Найближчими днями препарат розподілять між регіонами країни. Трохи складніша ситуація із вакциною "Модерна".

Оскільки американська компанія-виробник не має власних заводів у Європі, вона уклала угоду з іспанськими фармацевтичними фірмами. Вони зобов'язалися надати ємкості і взяти на себе фасування препарату по ампулах.

А ці заводи розташовані в регіонах, які саме засипало снігом. Що може спричинити затримки в переправленні сироватки до інших країн ЄС.