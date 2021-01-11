Цього року півдню України знову загрожує посуха. Про це, спираючись на дослідження, заявляють експерти. Тож природа знову кидає виклик - насамперед аграріям. Чи готова держава допомагати - з'ясовував Андрій Анастасов.

Ось такий вигляд, під час посухи, мали поля на півдні Одещини в червні. Зараз тут сходять озимі і нібито все гаразд, але ґрунтознавці Одеського університету імені Мечникова виявили проблему.

У грудні вони провели дослідження на сільгоспугіддях. І з'ясували: земля майже скрізь суха, запаси вологи мінімальні. Тож катастрофічна посуха може повторитися.

Андрій Буяновський, завідувач кафедри географії України та ґрунтознавства Одеського національного університету імені І. І. Мечникова:

Та волога, яка в край необхідна в ранньовесняний період та на початку літа - тобто та продуктивна волога, яка необхідна рослинам для розвитку в період вегетації, її ми можем не отримати.

Такі ж побоювання й в аграріїв: паростки дуже слабкі й можуть загинути.

Корневая система не укреплена, не началось кущение, нет кущения Для зимовки - это риск большой вот в таком состоянии!

Але окрім опадів, кажуть фермери, підводять і чиновники. У травні у розпал посухи у Міністерстві економіки та сільського господарства заявили: держава Виділить аграріям безповоротну дотацію до п'яти тисяч гривень на один гектар втрачених посівів. Однак цього не сталося.

Віктор Чулак, керівник фермерського господарства:

Делались комиссии, делались выездные комиссии И все: на этом все закончилось: на их обещаниях, разговорах, все - ноль! Обладминистрация вопрос этот не решает, они говорят: да, да, да: мы подаем в Кабинет министров, Кабинет министров, конечно же, ничего не отвечает, все!

Аграрії зазначають: нині на межі банкрутства понад половина господарств півдня Одещини: немає коштів ні на податки, ні на погашення кредитів, ні на насіння. Від держави просять пільгових канікул та дотацій.

Дмитро Федоров, керівник фермерського господарства:

Если будет дотация на возвратной основе - нас это тоже устроит, потому что мы будем работать, будем вкладывать в землю, будем надеяться на хороший урожай, чтобы и дотацию возвращать, и выполнять все свои обязательства по договорам аренды перед банками и перед налогообложением.

У місцевій облдержадміністрації на можливість такої підтримки дивляться Скептично. Та радять фермерам переорієнтуватися на вирощування інших культур.

Іван Петрів, начальник управління аграрної політики Одеської обласної державної адміністрації:

Якщо брати класичне землеробство, яке, скажемо так, "виорав, посіяв, зібрав", то ми розуміємо, що в нашому регіоні так працювати більше не буде Ми так можемо ще рік-два попрацювати і все закінчиться тим, що більшість господарств Збанкрутує, потрібно робити диверсифікацію.

Фермери зі свого боку заявляють: відповідні програми диверсифікації існують хіба що на паперах у кабінетах можновладців, ну, а науковці закликають державу розробити Комплексну стратегію для агропромислового сектору. Яка б передбачала, зокрема, відновлення зрошувальних систем та польових лісосмуг.