Збитки від загибелі пернатих - майже три мільйони гривень

Майже дві сотні червонокнижних сірих журавлів загинули на Херсонщині в заповіднику Асканія-Нова. Причиною смерті стало отруєне зерно, яке фермери розкидали на полях, аби знищити гризунів.

Екологи стверджують аграрії порушили технології. Бо отруту можна сипати лише в нори. Збитки від загибелі пернатих - майже три мільйони гривень. Та найгірше, що під загрозою існування - популяції. Сірі журавлі - рідкісний вид.