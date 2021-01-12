За добу коронавірусом у світі інфікувалися понад 630 тисяч людей

За добу коронавірусом у світі інфікувалися понад 630 тисяч людей. Найвища статистика у США - майже 220 тисяч. В Європі - лідер із захворюваності Велика Британія. Там близько 46 тисяч нових випадків. Побільшало хворих на COVID-19 серед європейських лідерів.

Коронавірус діагностували у 72 річного очільника Португалії Марселу Ребелу ді Соуза, який за 2 тижні братиме участь у президентських перегонах. За добу коронавірусом у світі інфікувалися понад 630 тисяч людей.