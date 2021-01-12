Во вторник, 12 января, в столице Германии Берлине начались переговоры политических советников лидеров "нормандской четверки". В частности, Украины, России, Германии и Франции.

Встреча советников проходит в Ведомстве канцлера Германии.

На встрече планируют обсудить реализацию итогов парижского саммита 2019 года в части политического урегулирования ситуации в Донбассе.

Ранее мы писали о том, что в ТКГ создадут "совет людей с Донбасса". Напомним, что ранее Леонид Кравчук рассказал, почему Будапештский меморандум не защитил Украину от агрессии со стороны России. Также Леонид Кравчук заявил, что на сегодняшний день нет предпосылок для встречи нормандской четверки в 2021 году.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.