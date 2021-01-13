За сутки на территории Украины зафиксировали 6 409 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Всего за период эпидемии в стране лабораторно подтвердили 1 130 839 заболевших коронавирусом. Выздоровели 826 871 человек (14 503 - за минувшие сутки), еще 20 214 украинцев умерли (195- за минувшие сутки).

За сутки заболели 187 детей и 367 медработников.

Сделано 35 678 ПЦР-теста и 24 253 ИФА-тестов.

Больше всего случаев зарегистрировано:

в Киеве - 906,

в Харьковской области - 521,

в Запорожской области - 529,

в Одесской области - 513,

в Полтавской области - 356.

Ранее мы писали, что коронавирус "помолодел", а инкубационный период стал меньше. Глава Минздрава Максим Степанов заявил о сокращении инкубационного периода COVID-19 в Украине.

Кроме того, Евросоюз призвал помочь Украине с вакциной от коронавируса. Еврокомиссия получила обращение 13 стран с призывом помочь странам Восточного партнерства в получении вакцины от коронавируса.

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