До України завітала справжня зима. Хуртовина розпочалася ще вночі, і до ранку снігом засипало майже всю територію. На сході, а також на Сумщині панував циклон "Бартош" - він приніс мокрий сніг, дощ і сильний вітер.

Інша частина України опинилася в полоні північного циклону "Дімітріоса". Що накоїла негода й чи раді українці снігові?

На Кіровоградщині через снігопад сталося кілька аварій. Одна з них - смертельна. На трасі Кропивницький - Миколаїв, неподалік села Мар'ївка, опель вилетів на зустрічну смугу, де зіткнувся з мікроавтобусом. Пасажир легковика загинув, ще одного забрала "швидка".

Олександр Шептенко, заступник начальника відділу розслідувань злочинів у сфері транспорту ГУ НП у Кіровоградській області:

Водій автомобіля "Опель Сенатор" не врахував дорожні та погодні умови, а саме засніженість дорожнього покриття виїхав на смугу зустрічного руху.

Олександр, водій:

Надо быть осторожными, внимательными надо быть, да. В себе уверен, а в других не уверен, так и происходит.

На Харківщину негода нагрянула о другій ночі. До ранку подекуди намело до пів метра снігу. Рятувальникам довелося витягувати тросом одразу дві карети "швидкої". У Балаклійському районі чоловік, який ішов через ліс до автобусної зупинки, впав і зламав ногу. "Швидка", яка їхала йому на допомогу, вилетіла в кювет і застрягла. Медики дісталися до постраждалого пішки й надали першу допомогу.

Анатолій Торяник, заступник начальника ГУ ДСНС у Харківській області:

Звернулися до нас за допомогою витягнути автомобіль зі снігового замету. Вони витягли автомобіль на дорогу. Лікарі в цей час пішки пішли до хворого. І після виклику слідували ще до одного хворого.

Опівдні снігопад припинився. В області дві людини постраждали від переохолодження. А в самому Харкові влада на добу, до 11 години 14 січня заборонила рух вантажівок. А от діти, котрим через карантин доводиться сидіти вдома, такій погоді раді:

Наконец-то снег, горка!

А на Херсонщині цілу ніч звільняли ваговози із заметів. На під'їзді до одного з сіл застрягли відразу 18 фур - водії не змогли подолати затяжний слизький підйом. До ранку всі автівки витягли. І хоча синоптики обіцяють, що найближчими днями сильно не сніжитиме, надзвичайники закликають людей не ризикувати.

Квіта Заобурна, речниця ГУ ДСНС у Херсонській області:

Ми звертаємося до всіх водіїв бути обережними і зважати на негоду, по можливості не вирушати в дорогу, особливо на дальні відстані під час несприятливих погодних умов.

А ось так жителі містечка на Миколаївщині діставалися сьогодні зранку на роботу. Люди зафільмували, як автівки намагаються проїхати вулицею вгору. Дорога виявилася неабияким випробуванням, і машини зісковзували немов на санчатах, ледь оминаючи одна одну. Дивом не зачепило жінку.

Тікай! Бо зараз жовтий тебе поцілує!

Справжня зима завітала й на Дніпропетровщину. Та уже в перші години у сніговому полоні опинилася швидка. Довелося викликати на допомогу рятувальників.

Сергій Корінний, начальник управління реагування на надзвичайні ситуації ГУ ДСНС у Дніпропетровській області:

4 особи було всередині. Також там знаходилась породілля, яка їхала до пологового будинку. За допомогою буксирного троса витягнули із замету швидку медичну допомогу.

За ніч насипало снігу майже по коліна. Над ранок на дорогах утворилися довжелезні затори. Слідом за снігопадом арктичне повітря принесе морози до мінус 20 градусів.

Василь Гринчак, начальник Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології:

Температура вночі 12-17, вдень 9-14 градусів морозу. І 17, 18 січня найхолодніші будуть дні вночі 16-21, опади припиняються до речі, вдень 10-15 градусів нижче нуля.

Погіршення погоди очікують і в Карпатах. Через загрозу сходження лавин туристів закликають уникати походів у гори.