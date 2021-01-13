Зростання агресії. В Україні почастішали напади на представників мас-медіа.

За 2020 рік таких у Національній спілці журналістів України зафіксували майже вісімдесят - антирейтинг традиційно очолив столичний регіон.

У Києві та області - третина всіх випадків. На другому місці - Одещина.

Стабільно високим залишається рівень фізичної агресії до жінок-журналісток: торік постраждали 36 працівниць.

Сергій Томіленко, голова Національної спілки журналістів України:

Насамперед ми пов'язуємо високий рівень агресії у 2020 році з напругою, яка є у суспільстві через запроваджені карантинні обмеження і відповідно, частина порушників карантинних обмежень - вони відповідно, б'ють, нападають на журналістів. І другий фактор, який глобальний залишається традиційним в Україні - це системна безкарність. Або відсутність прецедентів вагомого покарання нападників на журналістів.