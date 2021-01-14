Исследователи из Кении нашли 16 новых штаммов коронавирусной инфекции в стране. Их характер определен как уникальный и не встречавшийся в других частях мира.

Новейшие COVID-разновидности были обнаружены в округе Таита в конце 2020 года. Таким образом, они отличаются от "британской" инфекции, а также из ЮАР в генетическом порядке.

Особенность новых штаммов состоит в том, что они способны быстро распространяться и в начальной фазе заболевания их очень трудно определить у инфицированного.

Отмечается, что новые штаммы COVID-19 принесли стремительный рост инфицированных, но характер выводов ученых определяется как предварительный. А к работе подключили специалистов Всемирной организации здравоохранения.

Читайте также, в США выявили два новых штамма COVID. В отчете медицинского центра Университета штата Огайо говорится, что один из них похож на "британский" коронавирус.

Ранее мы писали, что лабораторные исследования свидетельствуют, что уже разработанные вакцины против COVID-19 эффективны и для защиты от новых штаммов коронавируса. В лабораториях сейчас проводятся исследования.

Кроме того, в Украине одновременно "зверствуют" пять штаммов коронавируса. Все виды COVID-19 действуют были подтверждены лабораторией в Лондоне.

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