Вакцины эффективны против мутаций коронавируса - ВОЗ [ Редактировать ]
Источник: ТАСС
Лабораторные исследования свидетельствуют, что уже разработанные вакцины против COVID-19 эффективны и для защиты от новых штаммов коронавируса, обнаруженных, в частности, в Великобритании и ЮАР.
Об этом заявил в ходе сессии вопросов и ответов в Twitter Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) директор ее программы по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.
Нет абсолютно никаких указаний на то, что разработанные на настоящий момент вакцины не будут действенны в отношении этих разновидностей (коронавируса - ред.).
По словам эксперта, в лабораториях сейчас проводятся исследования, и "на настоящий момент данные говорят о том, что эти вакцины по-прежнему эффективны".
Как пояснили в ВОЗ, различные разновидности коронавируса были выявлены уже в феврале-марте 2020 года. Обнаруженные к настоящему времени штаммы не имеют "фундаментальных отличий" от тех, что циркулировали прежде.
В связи с этим по-прежнему актуальны рекомендованные ранее меры по предотвращению распространения COVID-19: социальная дистанция, проветривание помещений, ношение маски, уменьшение числа контактов, а также времени, проводимого среди людей.
Напомним, что 14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что ученые нашли новый, мутировавший, тип коронавируса, который распространяется быстрее известных штаммов. Британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что новая мутация на 70% заразнее, чем изначальный вирус.
21 декабря власти ЮАР сообщили, что в стране был найден мутировавший коронавирус, который поражает в основном молодых людей.
По данным ВОЗ, по состоянию на 5 января "британский" штамм был выявлен в 41 стране, а "южноафриканский" - в 7 странах.
Как сообщали "Подробности", Украина заказала 1,9 млн доз вакцины от коронавируса у китайской компании Sinovac Biotech. Каждая доза обойдется бюджету в 504 грн, но украинцев будут вакцинировать бесплатно.
Поставка вакцины от Sinovac Biotech будет осуществляться отдельно от механизма COVAX, по которому Украина гарантировано и бесплатно получит 8 млн доз вакцины.
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