В среду, 13 января, стало известно, что в Соединенных Штатах обнаружили два новых штамма коронавируса. Они сформировались на территории США.

В отчете медицинского центра Университета штата Огайо говорится, что один из них похож на "британский" коронавирус. По словам ученых, наблюдается развитие и другого штамма с тремя генетическими мутациями.

Исследователи сообщают, что первый из двух указанных штаммов был обнаружен у пациента из Огайо, и сейчас нельзя судить о том, насколько он распространен.

Вторая разновидность с тремя мутациями превалировала в городе Колумбус, в котором и была обнаружена. По мнению медиков, второй штамм более заразен, чем ранее известные виды коронавируса.

Соавтор публикации и главный научный сотрудник медцентра университета Питер Молер заявил, что пока нет информации, будут ли мутации иметь какое-либо влияние на эффективность вакцин.

Ранее стало известно, что в Украине выявили пять мутаций COVID.