В США выявили два новых штамма COVID [ Редактировать ]
В среду, 13 января, стало известно, что в Соединенных Штатах обнаружили два новых штамма коронавируса. Они сформировались на территории США.
В отчете медицинского центра Университета штата Огайо говорится, что один из них похож на "британский" коронавирус. По словам ученых, наблюдается развитие и другого штамма с тремя генетическими мутациями.
Исследователи сообщают, что первый из двух указанных штаммов был обнаружен у пациента из Огайо, и сейчас нельзя судить о том, насколько он распространен.
Вторая разновидность с тремя мутациями превалировала в городе Колумбус, в котором и была обнаружена. По мнению медиков, второй штамм более заразен, чем ранее известные виды коронавируса.
Соавтор публикации и главный научный сотрудник медцентра университета Питер Молер заявил, что пока нет информации, будут ли мутации иметь какое-либо влияние на эффективность вакцин.
Ранее стало известно, что в Украине выявили пять мутаций COVID.
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